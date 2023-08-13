Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Rize'de MHP İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Politika Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize'ye çeşitli programlar için geldi ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı ve Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu da hazır bulundu. Bakan Tekin, il başkanlığında basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlar için geldiği Rize'de MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tekin'i, AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı ve Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile geldiği il başkanlığında MHP İl Başkanı İhsan Alkan, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar ve partililer karşıladı.

Tekin'in gelişinde boynuna Çaykur Rizespor atkısı takılırken tulum ve kemençe eşliğinde atma türkü söylendi.

Bakan Tekin, il başkanlığında beraberindekilerle basına kapalı toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title