Milli Eğitim Bakanı Rize'de MHP İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize'ye çeşitli programlar için geldi ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı ve Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu da hazır bulundu. Bakan Tekin, il başkanlığında basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.