Milli Eğitim Bakanı Özer, Gürgentepe İlçe Başkanlığında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gerçekten yeni bir heyecan var. İnşallah bu heyecanı Ordu'nun hizmet alma bereketine dönüştürmek için biz de gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gerçekten yeni bir heyecan var. İnşallah bu heyecanı Ordu'nun hizmet alma bereketine dönüştürmek için biz de gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Özer, AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanlığı ziyaretinde, ilçenin sorunları ve çözümüne ilişkin ilgililerle istişarede bulunacaklarını söyledi.

Özer, dertlerinin Fatsa'yı da Ünye'yi de Gürgentepe'yi de tüm ilçeleri çok daha güçlü hale getirmek, kronik olan problemleri çözmek olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye vizyonunun çok daha güçlü bir şekilde Anadolu'nun her noktasına ulaşmasını sağlamak ve o vizyon çerçevesinde hizmetin tüm vatandaşların erişilebilir bir şekilde yaygınlaşmasına katkı vermek. İnşallah bunu Ordu'da başaracağımıza ben canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

Gerçekten Ordu'da yeni bir diriliş, yeni bir teşkilat olduğuna işaret eden Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten yeni bir heyecan var. İnşallah bu heyecanı Ordu'nun hizmet alma bereketine dönüştürmek için biz de gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Gidilmedik ilçe, köy bırakmayacağız inşallah. Yapacaklarımızı seçim sonrasına bırakmayacağız. Yapacaklarımızı seçimden önce yapacağız inşallah. En azından bir düğüm atacağız, bir başlangıç yapacağız ve seçimden sonra da o başlattığımız projelerin yakinen takipçisi olacağız. Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza, tüm teşkilat yöneticilerimize, temsilcilerimize, bu davaya gönül vermiş olan tüm yol arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından Özer, burada ilçede ihtiyaç duyulan öğretmeneviyle ilgili talebe yönelik konunun yatırım planına alındığını belirtti.

İlçe esnafıyla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Özer, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kolaylıklar diledi, vatandaşlarla da sohbet etti.