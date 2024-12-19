Milli Eğitim Bakanı ile AK Parti Grup Başkanvekili Karabük'e gelecek

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 8. olağan il kongresi ile ilgili bilgilendirmede bulunmak amacıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

100. Yıl Mahallesi'nde bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkımızın teveccühüyle kazandığımız zaferin ardından teşkilat çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, bir yandan halkımıza hizmet etmeye, diğer yandan da teşkilatlarımızı daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşturmaya gayret ettik. Bu süreçte AK Parti Karabük il teşkilatı olarak ilçe kongrelerimizi büyük bir coşkuyla tamamlamış bulunuyoruz. Ovacık'tan Eflani'ye Eskipazar'dan, Yenice'ye, Safranbolu'dan Merkez ilçemize kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerde teşkilatımızın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyduk. Bu kongrelerimiz sadece teşkilatlarımızı yenilemekle kalmamış, aynı zamanda demokrasi şölenine dönüşerek partimizin halkla olan bağını daha da güçlendirmiştir" dedi.

AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nin teşkilatın en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirten Salt, "Kongre, sadece bir seçim süreci değil, aynı zamanda AK Parti'nin Karabük'teki hizmet yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi bir fırsat olacaktır. Kongremiz, 21 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla Yenişehir Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Salt, kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti Grup Başkanvekilinin de katılacağını bildirdi.

"Kongremiz, Karabük'ün her köşesinden partimize gönül vermiş kardeşlerimizin katılımıyla bir demokrasi şölenine dönüşecektir" diyen Salt, "Geçmişten bugüne partimize emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunarken, bu kongrede seçilecek yeni yönetimimizin AK Parti'nin Karabük'teki başarı hikayesine yeni sayfalar ekleyeceğine olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Karabük'te yeni projeler üretmeye, hizmet bayrağımızı daha yukarılara taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Salt, toplantıya gelirken motosikleti ile kaza yapan basın mensubu Mehmet Ali Özkan için de geçmiş olsun dileklerini iletti. - KARABÜK