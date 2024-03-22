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Milli Eğitim Bakanı Burdur'a ziyarette bulundu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri karşıladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birtakım ziyaretlerde bulunmak ve toplantı düzenlemek üzere Burdur'a geldi. İlk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i Burdur Valisi Türker Öksüz ve protokol üyeleri çiçek ile karşıladı. Burdur Valiliği'nde Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin bir süre burada sohbet ettikten sonra Ercan Akın Fen Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in programı öğleden sonra Gazi İlkokulu ziyareti, esnaf ziyareti ve AK Parti iftar programında vatandaşlarla bir araya gelme olarak devam edecek. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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