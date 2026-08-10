AK Parti'den terörle mücadelede yeni teklif: Kazanımlar kalıcı olacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Teklifin amacı, geçmişte yaşanan acıları unutturmak ya da terörle mücadeledeki haklılığı tartışmaya açmak asla değildir. Amaç, elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmek, benzer acıların yaşanmamasını sağlamak, terörün yeniden hayat bulamayacağı güven zeminini oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yüksel, teklifin kapsamının, belirli bir tasfiye dolayısıyla terör örgütü PKK/KCK'nın sınırlandırıldığını belirtti.

Yüksel, "Teklif hükümleri için PKK/KCK'nın fiili varlığına son vermesi, her türlü silah ve mühimmatın teslim edilmesi, bu durumun tespit edilmesi ve bu tespitin MGK tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Kapsam tercihi örgütün tasfiyesine yönelik doğrulanabilir şartlara dayanmaktadır." dedi.

Teklifin hazırlanmasının amacını anlatan Yüksel, uzun süredir kararlı şekilde terörle mücadele edildiğini vurguladı. Milletin birlik ve kardeşliğinin sadece bugünün şartlarında ortaya çıkmadığına işaret eden Yüksel, aynı bayrak, aynı vatan ve aynı istiklal ülküsü etrafında yıllarca mücadele verildiğini kaydetti.

Yüksel, şöyle devam etti:

"Teklifin amacı, geçmişte yaşanan acıları unutturmak ya da terörle mücadeledeki haklılığı tartışmaya açmak asla değildir. Amaç, elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmek, benzer acıların yaşanmamasını sağlamak, terörün yeniden hayat bulamayacağı güven zeminini oluşturmaktır. Aziz şehitlerimizin hatırasına, kahraman gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkmanın en anlamlı yolu da gelecek nesillerin terörün gölgesinden arındırılmış Türkiye'de yaşamalarını sağlamaktır. Bu teklifle, suçun hukuki niteliği, mahkumiyet hükmünün varlığı kendiliğinden ortadan kaldırılmamaktadır."

Teklifin tek başına yürürlüğe girmesinin, kanunlaşmasının yeterli olmadığını dile getiren Yüksel, bu konuda Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı gerektiğini söyledi. Yüksel, teklifin "genel ya da özel af" niteliğinde olmadığını sözlerine ekledi.

Genel Kurulda, soru-cevap bölümünün ardından teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA