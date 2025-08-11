Milli Dayanışma Komisyonu'na Üç Yeni Üye Eklendi

İYİ Parti'den boş kalan üç üyeliğe, AK Parti, CHP ve DEM Parti'den yeni isimler atandı. Komisyona Cahit Özkan, Umut Akdoğan ve Celal Fırat katıldı.

Milli Dayanışma, Kardelik ve Dayanıma Komisyonu'na üç yeni isim eklendi.

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyona üç yeni isim eklendi. İYİ Parti'den boş kalan 3 üyenin yerine Ak Parti, CHP ve Dem Parti'den isim istendi. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyonun yeni üyeleri oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
