Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak

Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın toplanacak. Toplantı, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
