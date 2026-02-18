Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu oy çokluğa ile kabul edildi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı taslak rapor oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada 47 milletvekili 'evet' oyu verirken, TİP ve EMEP'li milletvekilleri 'hayır' oyu kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ise çekimser kaldı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıda raporun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Raporda kamu vicdanını kanatmadan bazı düzenlemeler yapılacaktır. Öncelikle ezelden beri söylediğimiz gibi infaz sistemimiz gerçekten yamalı bohça haline gelmiştir. Bu infaz sistemimizin düzeltilmesi lazım ve bu sistemde eşitliğin sağlanması gerekir. Komisyonumuzun da ilk tavsiyeleri arasında infaz düzenlemeleri gelmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyum konusundaki ihtilaf zaman zaman tartışmalara neden olmaktadır. Bu konuda anayasamızın emri açıktır, anayasanın 90'ıncı maddesi ortadadır. Elbette AİHM kararlarına da, AYM kararlarına da bir hukuk devletinin gereği olarak uymak zorundayız" diye konuştu.

"Bugünden sonra asıl soru şudur; bu rapor tam anlamıyla hayata geçecek midir"

Yıldız'ın ardından rapora ve sürece ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye'nin önüne bir perspektif koyacağını ama beklenen umutları yeşertebilmesi için somut adımların, en azından kolay somut adımların atılması gerektiğini ısrarla söyledik ama bugüne kadar bu gerçekleşmedi. Bugünden sonra asıl soru şudur; bu rapor tam anlamıyla hayata geçecek midir? Bugüne kadar sadece sözde kalan demokrasi, toplumsal barış, hukuk devleti, adalet, anayasa, AİHM kararları artık hayata geçecek midir? Asıl cevap vermeniz gereken burasıdır. Bu rapor, her birimize bir ödev yüklemektedir. Bu rapor lafta ve rafta kalmamalıdır. Bu raporun içeriğindeki o genel çerçeveye uygun olarak yasal düzenlemeleri idarenin atması gerekir. İktidar ve yargı atması gereken adımları ivedilikle atmalı. Barışını inşa etmiş, kavgalarını azaltmış, demokrasi standartlarını yükseltmiş, hukuk devleti niteliğini güçlendirmiş ve adaleti ayağa kaldırmış bir ülke inşa etmek zorundayız" dedi.

"Bu rapor bir Türkiye mutabakatıdır"

Söz konusu rapora ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de, "Terörsüz Türkiye, bir uzlaşma, bir ortak akıl ve demokratik katılımla daha da güçlenerek yoluna elbette devam edecek. Bu çalışmalarımız özellikle toplumsal mutabakatın siyasal mutabakatla sonuçlanması açısından çok kıymetlidir. Bu ortaya çıkan rapor ve bu çaba bir Türkiye mutabakatıdır. Bir Türkiye uzlaşısıdır. Bu anlamda da kardeşliğimizin manifestosu olma adına ve çok özgün bir modeldir. Bir millet projesinin millet aklı ve vicdanıyla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. ve bu hususta özellikle Meclis Başkanımız bundan sonraki süreçlerde de yine desteğini sürdürecektir. Tespit, teyit mekanizmalarından diğer hususlara varıncaya kadar tüm bu çalışmalarımızı yaparken şehitlerimizin emaneti olan bu toprakları, onların da aziz hatıralarına halel getirmeden çalışmalarımızı ve çabalarımızı ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada 47 milletvekili 'evet' oyu verirken, TİP ve EMEP'li vekiller 'hayır' oyu kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ise çekimser kaldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı