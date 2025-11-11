Haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü yapılması planlanan toplantısı, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelendi.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13 Kasım 2025 Perşembe günü planlanan toplantısı ertelendi.
  • Toplantının ertelenme nedeni, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağıdır.
  • Düşen askeri kargo uçağında 20 personel bulunuyordu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü yapılması planlanan toplantısının ertelenmesine karar verildi.

DÜŞEN ASKERİ UÇAK NEDENİYLE ERTELENDİ

Komisyonun toplantısının askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÜRCİSTAN'DA DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düşen uçakta 20 personelin bulunduğu belirtildi.

