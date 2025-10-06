Milletvekili Ün, Vicdan gemisinden seslendi; 'Hepimiz Gazze ve Filistin için çabalamalıyız'

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosuna destek için 'Vicdan' gemisiyle İtalya'da yola çıkan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Herkese Allah Razı Olsun. Gazze nefes alana, Filistin özgür olana kadar meydanları doldurmaya meydanlara akın etmeye devam edelim" dedi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna Tunus'tan katılamayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün, İtalya'dan Otranto Limanından Akdeniz'e açılan "Vicdan" gemisindeki yolculuğu devam ediyor.

Özgürlük filosunda yer alan Vicdan gemisinden seslenen Milletvekili Ün, "Bugün gözümüz kulağımız Türkiye'de. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bütün şehirlerimizde meydanları dolduran milyonlar vardı. Gemide bütün vatandaşlarımız ile gururla mitingleri izledik. Evet o meydanları dolduranlar, Gazze için oradaydı. O meydanları dolduranlar, Gazze'nin yalnız olmadığı Filistin'in asla yalnız bırakmayacaklarını aktardılar. Herkese Allah Razı Olsun. Gazze nefes alana, Filistin özgür olana kadar meydanları doldurmaya meydanlara akın etmeye devam edelim. Sesimiz yükselsin adımlarımız güçlensin" diye konuştu.

"Gazze'deki medya ve sağlık ablukasını kırılması gerekiyor"

İsrail tarafından şehit edilen gazetecilerin isimlerinin yer aldığı ağaç resmini gösteren Ün, "Arkamda çizili yapılı bir ağaç görüyorsunuz. Bu yazı fikirleriyle çağımızı aydınlatan, Aliya Izzetbegoviç'e ait 'Onlar bizi gömmeye çalıştılar ama tohum olduğumu bilmiyorlardı' sözü hafızalarımıza kazındı. Vicdan gemimizin bir misyonu var. İçerisinde medya ve sağlık ekipleri bulunuyor. Gazze'deki medya ve sağlık ablukasını kırmak için yer alıyor. Arkamızdaki ağaçta ise İsrail tarafından şehit edilen gazeteciler var. Sağ tarafta ise doktorların ismi var. Ağaçta yer alanlar görevlerini yaparken şehit edilen vatandaşlarımız yer alıyor. Allah bizi huzurumuzu kabul edecek mi? Hepimiz yapmamız gerekeni yapıyor muyuz? Hepimiz Gazze ve Filistin için çabalamalıyız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ