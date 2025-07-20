Sema Silkin Ün: Kıbrıs Türkü'nün Haklı Davasının Yanındayız

DENİZLİ (İHA) – Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Bizler, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının yanındayız, daima da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatının 51'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Kıbrıs Barış Harekatının, barışın mihenk taşı zaferimizin 51.yılı kutlu olsun. 20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının esarete boyun eğmeyip özgürlüğüne sahip çıktığı; barışın, bağımsızlığın ve kardeşliğin teminat altına alındığı bir diriliş günüdür. Bu tarihi kararı cesaretle hayata geçiren Necmettin Erbakan Hocamızı ve Bülent Ecevit'i minnetle anıyorum. Vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, fedakarca mücadele eden kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bizler, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının yanındayız, daima da yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ