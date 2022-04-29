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Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaflarla bir araya geldi.

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaflarla bir araya geldi.

Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnafların sorularını dinleyerek taleplerini ise not aldı.

Esnafların zor bir süreçten geçtiğini ve güçlükle ayakta durduğunu dile getirdi.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Milletvekili Tutdere, et fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, kasapların kuyumcunun altını tarttığı gibi eti tartmaya başladığını vatandaşların artık zamlara dayanacak gücü kalmadığını vurguladı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Haberler

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