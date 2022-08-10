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Milletvekili Tutdere, esnafın sorunlarını dinledi

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Milletvekili Tutdere, esnafın sorunlarını dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çelikhan ilçesinde esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çelikhan ilçesinde esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine, CHP İl Başkan Yardımcısı Ömer Kaplan, ilçe Başkanı Kamber Sucu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan ve beraberindeki heyetle birlikte gelen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, burada faaliyet gösteren STK'ları ziyaret ederek ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Milletvekili Tutdere ve beraberindekiler daha sonra esnafları tek tek gezerek onlarla sohbet etti. Esnafların sorunlarını dinleyen Milletvekili Tutdere, her zaman esnafların ve vatandaşların yanında oldukların, kendilerine iletilen sorun ve talepleri de meclise taşıyacaklarını söyledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Abdurrahman Tutdere Milletvekili Adıyaman Politika Haberler

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