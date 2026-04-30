Milletvekili Tatar: 'Türkiye umudun, adaletin ve mazlumların en gür sesidir'

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, dünyanın yaşadığı insanlık dramını gözler önüne serdi ve Türkiye'nin küresel adalet ile barış arayışındaki tarihi misyonunu anlattı.

Milletvekili Arslan Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, hem Türkiye'nin küresel vicdan rolünü hem de terörsüz Türkiye vizyonunu gündeme taşıdı. Tatar, "Adaletin sustuğu, vicdanın yara aldığı, mazlumların gözyaşının sessiz çığlıklara dönüştüğü bir çağdayız. Gazze'de çocuklar ölürken, Doğu Türkistan'da kimlikler silinirken, Afrika'da açlık olağan bir durum gibi sunulurken, insanlık kendi vicdanıyla imtihan edilmektedir. İşte böyle bir dünyada, sadece kendi sınırlarını değil, insanlığın onurunu da koruma iddiasında olan tek ülke Türkiye'dir. Dünya yeniden adalet, güven ve samimi kardeşlik arıyor. Kardeşlik bir tercih değil, zorunluluktur. Adalet bir seçenek değil, insanlığın temelidir. Türkiye, farklılıkları çatışma değil zenginlik olarak gören büyük bir medeniyetin mirasçısıdır. Türküyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Sünni'siyle, Alevi'siyle asırlardır bu topraklarda kardeşçe yaşayan bir milletiz. Terörsüz Türkiye hedefiyle verdiğimiz mücadele, bu kardeşliği kalıcı kılma iradesidir. Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da bir zamanlar silah seslerinin yankılandığı dağlarda artık çocuklarımızın sesi yükseliyor. Analardan ağıt değil, umut yükseliyor. Terörün gölgesi çekilirken bölge, üretimin, kalkınmanın ve yeniden dirilişin merkezi haline geliyor. Organize sanayi bölgeleri, bereketli tarım arazileri, turizm potansiyeli ve artan istihdamla bu topraklar Türkiye'nin büyüme hikayesinin en güçlü sayfalarından birini yazıyor. Türkiye kabuğunu kırmış bir ülkedir. Savunma sanayisinden enerjiye, diplomasiden insani yardıma kadar her alanda oyun kuran, denge sağlayan ve barış inşa eden bir güçtür. Karadeniz'de barışı konuşan da, Afrika'da su kuyusu açan da, mazlum coğrafyalara umut olan da Türkiye'dir" dedi.

Milletvekili Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğine vurgu yaparak, "Biz büyük bir milletiz. Hedefimiz sadece güçlü bir Türkiye değil, adil bir dünya inşa etmektir. Çünkü dünya beşten büyüktür ve Türkiye hakkın en gür sesidir. Bu topraklar nice badireler atlatmış bir milletin evidir. Ne yaşarsak yaşayalım birlikten, kardeşlikten ve aziz vatan sevgisinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz diz çökenlerden değil, tarih yazanlardanız" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı