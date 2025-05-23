Milletvekili Şan'dan Eğriçay için yeni köprü müjdesi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i makamında ziyaret ederek, Adıyaman ulaşımıyla ilgili önemli birçok talepleri iletti.

Adıyaman'da devam eden ve planlanan projelerin değerlendirildiği verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Milletvekili Şan, Eğriçay Köprüsü'nün ihale sürecinin Kurban Bayramı sonrasında başlatılması hususunda hemfikir olduklarını söyledi.

Milletvekili Şan, ""Hemşehrilerimizin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere erişmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. 'Yol Medeniyettir' sözünden yola çıkarak Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'i ziyaretimizde; ilimizdeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken Altınşehir Köprüsü'nün ihale sürecinin Kurban Bayramı sonrasında başlatılması hususunda hemfikir olduk. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun. Adıyaman ulaşımı için hayati öneme sahip bu taleplere destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Milletvekili arkadaşlarımız Resul Kurt'a, Mustafa Alkayış'a ve Hüseyin Özhan'a teşekkür ediyorum. Misafirperverliği için Genel Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN