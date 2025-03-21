Milletvekili Şahin yeniden AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı oldu
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla yeniden AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.
Ak Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla yeniden AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından parti içindeki görev dağılımı devam ediyor.İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın Genel Sekreter olarak belirlenmesinin ardından gözler Genel Sekreter Yardımcılarına çevrilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Karabük Milletvekili Cem Şahin, yeniden Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
Parti teşkilatındaki deneyimiyle birlik, beraberlik ve güçlü yönetim anlayışını sürdüren Şahin, Türkiye'nin ve Karabük'ün kalkınma yolculuğunda öncü olmayadevamedeceklerini belirtti. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika