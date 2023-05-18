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Milletvekili Kilerci'den Başkan Karadoğan'a ziyaret

Milletvekili Kilerci'den Başkan Karadoğan'a ziyaret

Politika Haberleri

Ağrı AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan' makamında ziyaret etti.

Ağrı AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan' makamında ziyaret etti.

Başkan Karadoğan AK Parti Milletvekilini hizmet binası önünde karşıladı. Makama geçerken Belediye Şeref Defterinin imzalayan Kilerci, Ak Parti İl Başkanı Orhan Güngör ve Ağrı AK Parti 2. sıra Milletvekili Adayı Eski AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın Ağrı Belediye Başkanlığı makamına geçtiler, burada Başkan Metin Karadoğan ile bir süre görüş alış verişinde bulundular.

Görüşmenin ardından Makamdan ayrılan Vekil Kilerci ile beraberindeki ekip Hizmet binası önünde toplu çekilen fotoğrafın ardından Ağrı Belediyesi'nden ayrıldılar. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ruken Kilerci Milletvekili AK Parti Ağrı Politika Haberler

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