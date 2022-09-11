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Milletvekili Kaya esnaf ve vatandaşları dinledi

Politika Haberleri

Milletvekili Kaya esnaf ve vatandaşları dinledi

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, esnafı ziyaret ederek hem taleplerini dinledi hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Ak Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, esnafı ziyaret ederek hem taleplerini dinledi hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından tüm mesaisini Çorum'a ayıran Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'u adeta karış karış geziyor. Milletvekili Kaya, Çorum'un tüm ilçeleri ile birlikte kent merkezini gezerek hem vatandaşlarla hem de esnaflarla bir araya geliyor.

Milletvekili Kaya, görüştüğü vatandaş ve esnafların talep ve sıkıntılarını dinliyor. Kendisine iletilen talepleri not alan Kaya, esnaflara hayırlı bol kazançlar dileyerek AK Parti'nin her zaman esnafların yanında olduğunu hatırlatarak yaptıkları çalışmaları da paylaştı.

Milletvekili Kaya'nın ziyaretlerine İl Başkan Yardımcısı Elvan Börekçi, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur de eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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