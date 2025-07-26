Milletvekili İshak Şan, Sincik ve Gerger'deki Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Milletvekili İshak Şan, Sincik ve Gerger'deki Muhtarlarla Bir Araya Geldi
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Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Sincik ve Gerger ilçelerinde muhtarlar ve kurum amirleriyle bir araya gelerek bölgenin taleplerini dinledi ve sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağına dair taahhütte bulundu.

Adıyaman Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, Sincik ve Gerger ilçelerinde muhtarlar ve kurum amirleriyle bir araya gelerek bölgenin taleplerini dinledi.

Muhtarlara teker teker söz hakkı veren, mahallerindeki sorun ve talepleri dinleyerek not alan Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, sorunların çözümü için de gerekli olan çalışmaların yapılacağını söyledi. Sincik ve Gerger ilçesinde sürdürülen kamu yatırımlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şan, altyapı, eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında hayata geçirilen projelerin vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

Muhtarların mahalle ve köylerine yönelik taleplerini dinleyen yetkililer, saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şan, "Sincik ve Gerger ilçelerimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yerinde tespitlerle sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üreteceğiz. AK Parti olarak yerel kalkınmaya verdiğimiz önem doğrultusunda Sincik ve Gerger ilçemize yönelik hizmetlerimiz aralıksız devam etmektedir. İlçemizin ihtiyaçlarına göre planlanan projelerle daha yaşanabilir, daha güçlü bir Sincik ve Gerger hedefliyoruz" dedi.

AK Parti'nin yatırım politikasının sadece bugünü değil, ilçelerin geleceğini şekillendirme vizyonu taşımakta olduğuna dikkat çeken Milletvekili Şan, yeni proje önerileri ve yerinde çözüm odaklı yaklaşımla yatırımların sürdürüleceğini, vatandaşların desteğiyle Sincik ve Gerger ilçelerinin kalkınma sürecinin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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