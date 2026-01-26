Milletvekili Hatipoğlu'dan Vali Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yeni Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Hatipoğlu ve Vali Yılmaz, ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çekindi. Hatipoğlu'nun ziyaretle ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Eskişehir Valimiz Sayın Dr. Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şehrimiz adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR