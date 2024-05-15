Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, memleketinde bazı ilçelerde yaşanan don olayını yerinde inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile patates, bezelye ekimi yapılan tarlalarda çiftçilerin sorunlarını dinleyen AK Partili Özkaya'nın tarlada ayağına galoş giymesi gündem oldu.

"RABBİM ÇİFTÇİLERİMİZİ MUHAFAZA EYLESİN"

Özkaya'ya eşlik eden Tarım İl Müdürü Özkan Parlak'ın çizme, çiftçi ve köylülerin ise ayakkabıları ile tarladaki incelemeye dahil oldukları görüldü. Çamur olmayan tarladaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Özkaya, "Rabbim çiftçilerimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Partili vekil, geçen yıl Afyon'da 130 bin dekarda patates ekilirken, bu yıl 200 bin dekar ekildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Patateste don zarar vermiş, erken dönem olduğu için çiftçilerimiz gübrelemeye devam ederse kaldığı yerden devam edecek. Çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugünden sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin zirai don nedeniyle yaşadığı ve yaşayacağı sorunların çözümü için gereken girişimleri yapıyoruz."