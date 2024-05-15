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Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın don yaşanan bezelye tarlasında ayağına geçirdiği galoşlarla inceleme yapması dikkatlerden kaçmadı. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Özkaya, "Rabbim çiftçiyi afetten korusun" dedi.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, memleketinde bazı ilçelerde yaşanan don olayını yerinde inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile patates, bezelye ekimi yapılan tarlalarda çiftçilerin sorunlarını dinleyen AK Partili Özkaya'nın tarlada ayağına galoş giymesi gündem oldu.

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

"RABBİM ÇİFTÇİLERİMİZİ MUHAFAZA EYLESİN"

Özkaya'ya eşlik eden Tarım İl Müdürü Özkan Parlak'ın çizme, çiftçi ve köylülerin ise ayakkabıları ile tarladaki incelemeye dahil oldukları görüldü. Çamur olmayan tarladaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Özkaya, "Rabbim çiftçilerimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Partili vekil, geçen yıl Afyon'da 130 bin dekarda patates ekilirken, bu yıl 200 bin dekar ekildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Patateste don zarar vermiş, erken dönem olduğu için çiftçilerimiz gübrelemeye devam ederse kaldığı yerden devam edecek. Çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugünden sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin zirai don nedeniyle yaşadığı ve yaşayacağı sorunların çözümü için gereken girişimleri yapıyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (18)

Fatih Yıldız:

ÇOK ABES VE NAHOŞ BİR GÖRÜNTÜ ! BU NEYE BENZİYOR BİLİYORMUSUNUZ ? YUMURTADAN ÇIKIPTA KABUĞUNU BEĞENMEMEYE

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Salih Kandıralı:

Yanlış benzetme. At kuyruğuna kelebek konmuş.

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Ercan cıftcı:

adamın ziyaretin hemen akabinde başka bir programı varsa?

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Öğreten:

Önemli olan tarlaya gidip çiftçiyi dinlemesi sorunlarını meclise taşıması . Tarla çamur olmasa da hava bulutlu kısa zaman önce yağmur yağmış ve tarla nemli ayağa yapışan bir toprak var belli . İnsanları bu şekilde negatif bakarak yormaya gerek yok.

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Murat Yıldırım:

Hiç gitmeyen vekiller varken ki buna muhalefet vekilleri dahil bu vekili basit şeylerle yargılamak doğru değil…

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harun yakar:

Lütuf olarak görme adamın asli görevi seçilmesinin sebebi halkın derdini meclise taşıması zaten millet vekiller yatmaya o kadar alışmış ki yapması geren işi yaptığında lütuf gibi görmeye başladı halk o adamların görevi halkın derdi problemleri zaten .

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ÇokMuyuk:

O ayakkabılar çok para

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Doğru Söz:

Köylü milletin efendisi, vekil ise toz kondurulmayan beyefendisi.....Üzeriniz kirlenirse anneniz kızar, sakın toprakla çamurla oynamayın

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UZUN ADAM:

TOPLUM OLARAK HERŞEYE NEGATİF BAKAR OLDUK..NE OLACAK YANİ GALOŞ GİYMEK KÖTÜ BİRŞEYMİ ÇAMUR OLUNCA ÖDÜL MÜ VERECEKSİİNİZ ADAM GİTMİŞ İNCELEMİŞ CİFÇİNİN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞMIŞ.O GALOŞ OLMASA BELKİ HABER BİLE OLMAYACAKTI DİKKAT CEKMİŞ İŞTE.

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BOZKURT_07 null:

bu bir lütuf değil beyefendinin yapması gereken işi ?? sorun dinlemesi değil çözüm bulması varmı çözüm ? bence yok son 9 yılda ülkede üretim durma noktasina geldi bunca arazi ekili alan boş neden ? çünkü çiftçi ürettiği üründen bırak para kazanmayı masrafı dahi cikartamiuor ve ekmiyor biz ne yapıyoruz ? dışardan zehirli GDO'lu ürünleri getirip milletimize yediriyor ssonrasi ? bagislik sistemi çöken sürekli hasta olan ve ilaç bağımlısı bir toplum ??yani sizin basit gördüğünüz olayım ciddiyetini buradan anlayabilirsiniz ??????

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