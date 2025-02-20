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Milletvekili, bir kadın KGB ajanıyla genelevde mahsur kaldı

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İngiltere Muhafazakar Parti Grup Başkanvekili Simon Hart'ın 'Yönetilemez' adlı günlüğü, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sağ kolu olarak görev yaptığı süre boyunca yaşanan skandalları anlatıyor.

İngiltere Muhafazakar Parti Grup Başkanvekili' Simon Hart'ın "Yönetilemez" adlı günlüğünden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Hart, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sağ kolu olarak görev yaptığı 18 aylık sürede yaşanan skandalları anlattı.

En çarpıcı olaylardan biri, bir milletvekilinin gece yarısı Hart'ı aramasıyla yaşandı. Milletvekili, Muhafazakar Parti'nin kulübü Carlton'da tanıştığı ve KGB ajanı olduğundan şüphelendiği bir kadın yüzünden Bayswater'daki bir genelevde mahsur kaldığını söyledi. Hart, milletvekilini kurtarmak için taksi ayarladı ancak yanlış taksiye binen milletvekili daha büyük bir belaya bulaştı.

Hart'ın günlüğünde, eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden alındıktan sonra Başbakan'a yönelik 10 dakikalık öfke dolu konuşması da yer alıyor. Ayrıca Sunak'ın bir kadın bakan için "İşe yaramaz ama kurtulAmıyoruz" dediği iddiası büyük tartışma yarattı.

Günlükte, milletvekillerinin taciz ve zorbalık olayları, parti danışmanlarının karıştığı skandallar ve devlet memurlarıyla yaşanan gerginlikler de anlatılıyor. Hart, meslektaşlarının öz farkındalıklarının eksikliğinden yakınıyor ve Kral'la selfie çekmek için birbirleriyle yarışmalarını eleştiriyor.

Hart ayrıca, eski Sağlık Bakanı Matt Hancock'un bir reality show'a katılmak için izin istemesi ve Andrew Bridgen'ın Covid aşısını Holokost'la karşılaştırdığı için partiden ihraç edilmesi gibi olayları da aktarıyor.

Bu günlük, İngiliz siyasetinin perde arkasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin son dönemindeki karmaşayı da ortaya koyuyor.

Milletvekili, bir kadın KGB ajanıyla genelevde mahsur kaldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Politika
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