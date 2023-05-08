Milletvekili adayı Öz: Erzurum rekor oy ile destek verece

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, Pasinler ve Çat İlçeleri ni ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Öz, yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret etti.

Milletvekili Aday Öz; "Cumhurbaşkanımızı Erzurum'da büyük bir coşkuyla karşıladık. Erzurum tarihinin en kalabalık mitinglerinden biri olan açık hava toplantımızda Erzurum kararını çoktan verdiğini bir kere daha gördük. İnşallah 14 Mayısta Cumhurbaşkanımıza ve Partimize Erzurum'dan rekor bir oyla desteklerimizi ilan edeceğiz. Bu seçimin önemi malumunuz. Bu seçim ülkemizin geleceği için çok önemli. Biz güçlü Türkiye'nin istikrarının devamının bizlere neler kazandıracağı çok açık ortada. Kendimizi bu noktada hepimiz sorumlu görmeli ve çalmadık kapı bırakmamalıyız" dedi.

AK Parti iktidarları ile Türkiye'nin 20 yıl önceki dar boğazdan kurtulup üreten, ihraç eden bir konuma geldiğini anlatan Milletvekili Adayı Öz, "İstihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan. Tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan. Deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen. Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır. Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı vardır" diye konuştu. - ERZURUM