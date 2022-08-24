Millet ve Cumhur'dan sonra yeni bir ittifak daha geliyor! İçinde HDP de var

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan sonra Sosyalist Güç Birliği üçüncü ittifak olarak kurulmuştu. Bu ittifakın ardından içinde HDP'nin de bulunduğu dördüncü bir ittifakın daha kurulacağı haberi geldi. İçerisinde HDP, TİP, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun yer alacağı ittifakın adı daha sonra belirlenecek.

Türkiye'de 2023 seçimlerine gidilirken, yeni ittifaklar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Üçüncü ittifak olarak kurulan Sosyalist Güç Birliği'nden sonra seçimlerde nasıl bir tavır alacağı çok merak edilen HDP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Dindar Kürtlerin partisi olduğunu da sık sık dile getiren HDP, tamamı sol partilerden kurulu yeni bir ittifaka dahil oldu.

KAMUOYUNA DUYURU EYLÜL'DE YAPILACAK

"En geniş demokrasi ittifakı" diyen HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri (HE) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu ile toplantılar düzenledi ve ittifak oluşturdu. Yarın yapılacak toplantıyla seçim ittifakına son şeklinin verileceği ancak kamuoyuna duyurunun eylülde yapılacağı açıklandı.

İSİM YARIN BELİRLENECEK

Halkevleri, son toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin net bir bilgi vermedi. HDP'li Tuncer Bakırhan, ittifakın adının yarın belirleneceğini bildirdi.