Millet İttifakı'nın 2. tur zirvesi sona erdi! 3 saatlik toplantıda seçim stratejisi belirlendi

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde ikinci tur stratejisi için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. 14 Mayıs seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantıda seçim kampanyasında ele alınacak stratejiler üzerinde de duruldu.

Millet İttifakı liderleri ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim stratejisi toplantısı CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

SEÇİM STRATEJİSİ MASAYA YATIRILDI

İkinci tur öncesi seçim kampanyasında ele alınacak stratejinin masaya yatırıldığı toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

14 MAYIS SONUÇLARI DA ELE ALINDI

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçları değerlendirildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Ayrıca 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları görüşüldü. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.