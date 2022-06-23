'Millet İttifakı adayı kim olmalı?' anketinden çarpıcı sonuçlar! Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na fark attı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masa gerçekleştirdiği 4 toplantıya rağmen henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLMALI?"

Muhalif seçmenin nabzını yoklayan ASAL Araştırma, 3 bin seçmen üzerinde yaptığı ankette, vatandaşa "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

MUHALİF SEÇMEN "MANSUR YAVAŞ" DİYOR

Ankete göre, vatandaşların yüzde 25.8'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor. Yavaş, ankette en çok oy olan birinci isim olurken Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, Yavaş'ın oldukça gerisinde kaldı.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU YAVAŞ'A YETİŞEMEDİ

Ankette en çok oy alan ikinci isim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri, yüzde 11.5 oy toplayarak İmamoğlu'nun önünde yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 9.4 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun aldığı toplam oy Mansur Yavaş'ın oy oranına yetişemedi.

AKŞENER İLE DEMİRTAŞ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

"Ben başbakan olacağım" çıkışında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy oranı yüzde 7.2olarak ölçüldü. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise 5,5 oy aldı.





İşte paylaşılan ankete ilişkin sonuçlar:

Mansur Yavaş:%25.8

Kemal Kılıçdaroğlu:%11.5

Ekrem İmamoğlu:%9.4

Meral Akşener:%7.2

Selahattin Demirtaş: % 5.5

Muharrem İnce: %1.

Abdullah Gül: %0.8

Tunç Soyer: %0.6

Ahmet Davutoğlu: %0.4

Fikrim Yok/Cevap Yok:%36.7