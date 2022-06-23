"Millet İttifakı adayı kim olmalı?" anketinden çarpıcı sonuçlar! Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na fark attı
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Asal Araştırma tarafından hazırlanan ankette vatandaşlara "Millet İttifakı adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Ankete göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 25.8 ile açık ara birinci olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 11.5'te kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 9.4 olarak ölçüldü.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masa gerçekleştirdiği 4 toplantıya rağmen henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi.
Muhalif seçmenin nabzını yoklayan ASAL Araştırma, 3 bin seçmen üzerinde yaptığı ankette, vatandaşa "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.
Ankete göre, vatandaşların yüzde 25.8'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor. Yavaş, ankette en çok oy olan birinci isim olurken Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, Yavaş'ın oldukça gerisinde kaldı.
Ankette en çok oy alan ikinci isim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri, yüzde 11.5 oy toplayarak İmamoğlu'nun önünde yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 9.4 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun aldığı toplam oy Mansur Yavaş'ın oy oranına yetişemedi.
"Ben başbakan olacağım" çıkışında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy oranı yüzde 7.2olarak ölçüldü. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise 5,5 oy aldı.
İşte paylaşılan ankete ilişkin sonuçlar:
Mansur Yavaş:%25.8
Kemal Kılıçdaroğlu:%11.5
Ekrem İmamoğlu:%9.4
Meral Akşener:%7.2
Selahattin Demirtaş: % 5.5
Muharrem İnce: %1.
Abdullah Gül: %0.8
Tunç Soyer: %0.6
Ahmet Davutoğlu: %0.4
Fikrim Yok/Cevap Yok:%36.7