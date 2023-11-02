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Midyat'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Midyat ilçesinde Sivil Toplum Platformu tarafından Gazze Şeridi'ne destek için yürüyüş düzenlendi. Yenimahalle Anıt Park Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'ye yardım kermesinin bulunduğu alana kadar yürüdü. Eğitim Bir Sen Midyat İlçe Temsilcisi Hüseyin Yücel, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.