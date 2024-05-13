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Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası basın toplantısında Hamas'a "Terör örgütü" ifadesini kullanması üzerine Erdoğan'dan müdahale geldi. Hamas'ı bir direniş örgütü olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan ayrıca "Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Miçotakis ile ortak basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Miçotakis ile Erdoğan arasında Hamas konusundaki görüş farklılığı dikkat çekti.

"TÜRKİYE, HAMAS'I DEĞİŞİK BİR NİTELEMEYLE GÖRÜYOR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye ile Orta Doğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ın Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz." ifadelerini kullanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karşı açıklama geldi.

Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

"HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Erdoğan, Miçotakis'in sözleri üzerine şunları söyledi: "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Eyup Sari:

Nerde o eski reis şimdi sadece üzülüyor.??

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AYHAN BAYRAK:

Adamsın REİİİİSS

24
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VATANDAŞ:

Arada sevmiyorum ama helal yakışır reis

17
9
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JY:

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR . NOKTA

11
4
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JY:

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİ. NOKTA

11
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Hamit Gündoğdu:

Sn. Cumhurbaşkanım miço Hamas konusunda doğru söylemiş ve sizde artık bu konuda gerçekçi olun lütfen.. eğer ki bu konuda bir çözüm bekleniyorsa dogrularda dile getirilmeli, yanlislarda..

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