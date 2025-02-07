MHP'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı

Kayseri'de Saadet Partisi ile MHP arasında randevu krizi yaşandı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki parti yöneticileri önceden randevu alarak gittikleri MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda kapıda kaldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MHP ile aralarında yaşanan randevu krizini Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, sosyal medyadan duyurdu. Altun, önceden randevu alarak gittikleri MHP İl Başkanlığı'nda Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmayan bir uygulama ile karşılaştıklarını belirtti.

"TÜRK MİLLETİNİN MİSAFİRE YAKLAŞIMI İLE BAĞDAŞMIYOR"

Altun, konuyla ilgili açıklamasında "Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak yeni nesil siyaset ilkeleri doğrultusunda Genel Başkanımızın siyasetten öfke ve ayrıştırıcı dili silme prensiplerine uygun olarak Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere ziyaretler yapmaktayız. Bu bağlamda il sekreteryamızın ziyaret için randevu istediği MHP Kayseri il başkanlığını bu gün verilen randevuya ve belirtilen saatte uygun olarak yönetim kurulu üyelerimizle ziyarete gittik. Karşılaştığımız tablo Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmadığını belirtmekle olayı Saadet Partimize bir tavır olarak değerlendirmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Altun'un o açıklaması;