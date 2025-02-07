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MHP'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı

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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki parti yöneticileri önceden randevu alarak gittikleri MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda kapıda kaldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altun, "Karşılaştığımız tablo Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmadığını belirtmekle olayı Saadet Partimize bir tavır olarak değerlendirmek istemiyorum" dedi.

Kayseri'de Saadet Partisi ile MHP arasında randevu krizi yaşandı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki parti yöneticileri önceden randevu alarak gittikleri MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda kapıda kaldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MHP ile aralarında yaşanan randevu krizini Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, sosyal medyadan duyurdu. Altun, önceden randevu alarak gittikleri MHP İl Başkanlığı'nda Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmayan bir uygulama ile karşılaştıklarını belirtti.

"TÜRK MİLLETİNİN MİSAFİRE YAKLAŞIMI İLE BAĞDAŞMIYOR"

Altun, konuyla ilgili açıklamasında "Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak yeni nesil siyaset ilkeleri doğrultusunda Genel Başkanımızın siyasetten öfke ve ayrıştırıcı dili silme prensiplerine uygun olarak Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere ziyaretler yapmaktayız. Bu bağlamda il sekreteryamızın ziyaret için randevu istediği MHP Kayseri il başkanlığını bu gün verilen randevuya ve belirtilen saatte uygun olarak yönetim kurulu üyelerimizle ziyarete gittik. Karşılaştığımız tablo Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmadığını belirtmekle olayı Saadet Partimize bir tavır olarak değerlendirmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Altun'un o açıklaması;

MHP'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı

MHP'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTheC:

Herkesin işi gücü var malum %0.0001 partiyle boş laf konuşmaya vakit yok.

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Haber YorumlarıMuratsa:

SEÇİMDE KOL KOLAYDINIZ NEYİ PAYLAŞAMADINIZDA ŞİMDİ BÒYLE OLDUNUZ.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bunlari mulke yonetmekle ne isledi olabilir nerde bu insanin okumus cagdas,akilli insanalar ulke siyasetini neden bunlara emanet etmisler bu ne ya akp sadet yeniden refah mhp siyasi partiden cok ideolojik orgut gibiler bunlar bu memeleketi bu millet emanet etti aslinda millet onune iki adet de gelse 100 adetnde gelse icinde en begendikleirne kendine yakin hissettiklerine oy veriyor gecer kalitelerine bakmaz sonuc cokertilmis turkiye

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