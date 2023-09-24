MHP Yalova İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanlığı'nın 10. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan Ahmet İhsan Güldoğan güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program divan kurulunun belirlenmesi, faaliyet raporu ve mali raporun okunmasıyla devam etti. Tek liste aday ile gidilen kongrede mevcut başkan Ahmet İhsan Güldoğan, yeniden başkan olarak seçildi.Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede Adana Milletvekili Muharrem Varlı, konuşma yaptı. MHP'li belediyelerin yapmış olduğu çalışmalara da değinerek, "CHP zihniyetinden bu ülkeyi kurtaracağız" diyen Varlı, konuşmasında şunları dile getirdi: "Hizmetin hiç olmadığı, tamamen kendilerine hizmet eden, kendilerinden olmayanların iş akdini fesheden, insanları sokağa dökenlerden bunun hesabını soracağız. Yerel seçimler çok önemli. Geneldeki iktidarla, yereldeki iktidarı buluşturmak lazım. Bunun yolu da Cumhur İttifakı'ndan geçiyor. CHP Atatürk'ün kurduğu CHP değil, CHP şu anda ne yazık ki içerisine HDP kaçmış bir siyasi parti. Onun için bu zihniyete dur dememiz lazım. Yerelde hizmet, yerelde yapılacak her türlü güzellik hem ülkemize hem de yaşadığımız yere yansıyacak. Bugün, Esenköy Belediyemizi ziyaret ettik. Kendi imkanlarıyla belediye binasını yapmış. Yine güzel projeleri var; gençlik merkezi, halı sahalar. Teşvikiye ve Armutlu belediye başkanlarımız, onlar da çok güzel hizmetler ortaya koymuşlar. Yerelde, Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını destekleyerek, daha çok hizmet götürülmesi sağlamamız lazım" dedi.

'Vatan sevgisi hizmetin en büyük gücüdür'

MHP İl Başkanlığı görevine seçilen Ahmet İhsan Güldoğan, yerel seçimlerin öneminden bahsederek, partililere şöyle seslendi:

"14- 28 Mayıs seçimlerinde, Türkiye'de ve Yalova'da elde ettiğimiz demokrasi zaferinde, Türk milliyetçiliği kendini Türk seçmenine kabul ettirmiştir. Galip olan Türk milliyetçiliği olmuştur. Milletimiz, Sayın Erdoğan'ı seçerek, Türk ülküsünü desteklemiş oldu. Bizler de Yalova'da gönül kazanarak kapı kapı dolaşarak sıkmadığımız el, gitmediğimiz köy bırakmadık. Milletvekili adaylarımızla, teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, Milliyetçi-Ülkücü kadrolarımızla, bizlere gönül vermiş bütün hemşerilerimizle hep sahada olduk. Şimdi sıra Yalova'da yakaladığımız bu başarıyı taçlandırmaya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olması elbette ki yerel seçimlerden geçer. Çünkü vatan sevgisi hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir."

Kongreye Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, Türk Hukuk Enstitüsü Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Serhat Yiğit ve partililer katıldı.

Yeni yönetim belli oldu

Kongre sonucu Ahmet İhsan Güldoğan başkanlığındaki il yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: Asil üyeler: İsmail Çeşni, Tamer Topçu, Recep Aydın, Mutlu Oruçlu, Ercan Tosun, Beşir Savuk, Kadir Yunus Mergen, Şakir Yazıcı, Ali Cesur, Şaban Önder Dönmez, Fahrettin Aydın, Koray Can Köse, Metin Soysal, Mete Örnek, Haşim İnatlı, Bedirhan Kurtoğlu, İbrahim Araz, Ali Hakan Uzel, Murathan Coşkun, Naim Koç. Yedek üyeler: Erkan Akçal, Müslüm Kaya, Selçuk Sümmani Kırdan, Hüseyin Örkmez, Asaf Örs, Ekrem Şirin, Burak Karabulut, Haydar Gözüm, Nejla Tanış, Cemil Tanrıkulu, Rıza Canaras, Emine Koç, Yetkin Durak, Gülşen Top, Şahin Morgül, Bülent Güler, Yılmaz Honaz, Ahmet Bozoğlu, İlhan Kalyoncu, Selami Yılmazer. - YALOVA