Milliyetçi Hareket Partisi'nden DEM Parti'ye bayram ziyareti

MHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmede bayramlaşmanın ardından Terörsüz Türkiye süreci ele alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti heyetine ziyarette bulundu.

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP heyeti, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan tarafından karşılandı.

"Çabalarımız ve gayretimiz devam edecek"

Heyetler arası bayramlaşmanın ardından Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Çelebi, "Toplumumuzun bu yola, onurlu bir barışa ve insana dair hasretlere susamışlığı var. Bu anlamda çabalarımız ve gayretimiz devam edecek. Bizler de aslında bu bayramı çok önemli buluyoruz. Toplumsal ve geleceğe dönük barış düşlerimizin gerçeğe döndüğü yeni bir dönemin savunucuları ve yolcuları olarak hoş geldiniz diyoruz" dedi.

"Ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz"

Süreçle ilgili konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, "Biz, geçmişten bugüne bu konuda en tutarlı siyasi parti olduğumuzu ifade ediyoruz. Ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. Biz, bu ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden yanayız. O nedenle de Terörsüz Türkiye süreci, etrafta yaşanan hadiselerle birlikte değerlendirildiğinde aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği, ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha hem bizim insanımızın hem bütün dünyanın gözü önünde somutlaşmıştır" diye konuştu.

Açıklamaların ardından bir süre daha devam eden görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
