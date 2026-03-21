MHP ve Dem Parti, bayramlaştı. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma programı gerçekleşiyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'ın yer aldığı heyet ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan başkanlığındaki, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Parti Meclis Üyesi Zeyno Bayramoğlu'nun bulunduğu heyet bayramlaştı.

"Öcalan'ın da süreçteki rolünün teslim edilmesini bekliyoruz"

Bayramın bölgeye barış getirmesini dileyen Türkdoğan, "Dün partilerimizin hem eş başkanları hem de genel başkanları çok önemli mesajlar verdiler. Bizler de DEM Parti olarak, bir an önce barış ve demokratik sürecimizin artık daha somut yasal düzenlemelerle ilerlemesini temenni ediyoruz. Bu bir temenni olmaktan çıktı çok büyük oranda halkımızın beklentisi haline geldi. Meclisimiz, komisyon raporunu açıkladı. 6'ncı ve 7'nci bölümlerinde önemli tespitler var. Bizler bunların bir an önce yasalaşması noktasında adım atılmasını bekliyoruz. Öcalan'ın da süreçteki rolünün teslim edilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda bir yasal süreç başladığında, yasa çıktığında inanıyoruz ki Bahçeli'nin de ifade ettiği bu statü meselesi de çözüme kavuşacaktır" dedi.

"Hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz"

Ramazan Bayramı'nı ve Nevruz Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Durmaz, "Genel Başkanımızın 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili verdiği çok önemli mesajlar var. Bu mesajların başında, kendi içimizde birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik hukukumuzun geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu her seferinde vurgulandı. Bunun aksine bir durumda olan milletlerin, bu milletler mücadelesinde çok zor durumda kalabildiğinin somut örneklerini yakın coğrafyamızda görüyoruz. O nedenle biz birlik ve beraberliğimize son derece önem veriyoruz. Bu konuda MHP geçmişten bugüne en tutarlı partidir. 1992 yılında rahmetli Türkeş beyin, o zamanki adıyla Halkın Emek Partisi temsilcilerinin kabulündeki sözler hala geçerliliğini koruyan en önemli mesajlardır. Orada diyor ki, 'Biz bir aileyiz, aramızda artık aile olmanın getirdiği kan bağı var. Siz ne kadar Kürt'seniz ben de o kadar Kürt'üm. Ben ne kadar Türk'sem siz de o kadar Türk'sünüz' diyor. 27 Şubat bildirisinde de benzer ifadeler söz konusu oldu. 50 yıldır ülkemizde yaşanan terör sıkıntılarına rağmen, Türk ile Kürt birbiriyle evlilikten hiç vazgeçmemiş. Israrla bu evlilikler devam etmiş. Hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından MHP heyetine çikolata ve kolonya ikram edilerek tekrardan bayramlaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı