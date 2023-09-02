Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı 14. olağan kongresi yapıldı. Kongrede faaliyet raporu ve mali rapor okundu, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın konuşmasında partinin kuruluş felsefesine ve liderlerine bağlılığını vurguladı. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise yerel seçimlere ve Söke'ye değindi. Kongrede mevcut Başkan Ömer Akalın yeniden güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı 14. olağan kongresi yapıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığı'nı MHP MYK Üyesi Burak Behlivan yaptı. Faaliyet raporu, mali rapor MHP Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yalmaç tarafından okunarak ibra edildi. Daha sonra MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın konuşmasında; "4 yıldır kutlu emaneti taşınanın mutluluğu ve gurur içindeyim. Uyum içinde çalıştığımız İl Başkanımız Haluk Alıcık ve il yönetimine, ilçe yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. MHP'nin kuruluş felsefesi, Başbuğumuz Alpaslan Türkeş ve Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin çizgisi ve emirlerinden milim sapmamamın onur ve gururunu yapıyoruz. Görev sürecimizde yerelde Muhalefet görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Basında açıklamalarla Söke gündeminin yakından takipçisi olduk. MHP'nin varlığını Sökemizde her daim göstermeye çalıştık. Partili sayımızı arttırdık ve arttırmaya devam ediyoruz. Daha önceki yerel seçimlerde oy oranları bizleri memnun etmemiştir. Tecrübe ile özeleştirimizi yaptık. Biz 3 hilali çok sevdik ve önümüzde yaşanan süreçte bayrağımızı yerel yönetimlerde dalgalandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın ilinde kongreler sürecinin Söke'nin ardından, Efeler İlçe Teşkilatı Kongresi ile son bulacağını söyledi. Konuşmasında yerel seçimlere ve Söke'ye değinen Haluk Alıcık; "Halkımız güzel bir ses vermeli artık yeter demeli. Ben MHP'nin Söke'de yerel seçimi alacağına yürekten inanıyorum. Söke 30-40 yıldır değişen bir şey yok. Biz MHP olarak buna talibiz. Biz yerel seçimlerde başarı elde edeceğiz. Aday kimden çıkmış yada çıkmamış önemli değil. Cumhur ittifakından aday kimden çıkarsa çıksın birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" dedi.

Kendisinin Nazilli Belediye Başkanlığı döneminden örnek veren Haluk Alıcık, "Nazilli'de muhalefet partiye mensup belediye başkanı olmamıza rağmen başardıklarımız ortadadır. Gidin Nazilli'ye bakın. Çalışmakla her şey olur. Yerel yönetimleri de Cumhur ittifakı yönetimleriyle buluşturmak zorundayız. Aydın'ın alayına talibiz. Birlik ve beraberlik içinde yerel seçimleri kazanacağız" dedi.

MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan konuşmasında; "İri ve diri bir şekilde hedefe kitlenmiş şekilde 2024 yerel seçimlerine gidiyoruz. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür" dedi.

Tek liste ile gidilen seçilerde mevcut Başkan Ömer Akalın yeniden güven tazeledi. Ömer Akalın Başkanlığı'ndaki Söke MHP İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Ahmet Tokmakoğlu, Şeref Başer, Hilal Ayyıldız Ateş, İbrahim Fatih Oğuz, Ali Emre Çetin, Turgay Kale, Erol Ateş, Aydın Demir, Mehmet Güngörmüş, Ali İksan Al, Fatih Aslan, Mehmet Taşyumru, Ergün Toker, Mesut Yalmaç, Ziya İskender, Ali Küçük, Mehmet Hanefi Aras, Mehmet Geniş

Kongrede 64 kişiden oluşan il kongresi asil delegeleri de belirlendi.

Söke Belediyesi düğün ve toplantı salonunda gerçekleştirilen kongreye; MHP MYK üyesi Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Av. Fatih Gürer, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş, Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, SÖGİAD Başkanı Murat Günal, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Söke Esnaf Oda Başkanları başta olmak üzere partililer katıldı. - AYDIN