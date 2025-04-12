MHP, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönemini Açtı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Bizim sadakatimiz, makamlara değil milletedir; çıkarlara değil hakikatedir" dedi.

MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni genel merkez binasında gerçekleşti. Törenin açılışında konuşan MHP) Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz mensupları olarak bugün, Siyaset ve Liderlik Okulu'muzun 21. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı'nı "İlk Günkü Azim ve Sadakatle" temasıyla başlatıyoruz. Bu tema, yarım asrı aşan kutlu davamızın temel taşı olan sadakatin, azmin ve inancın bir sembolüdür. İlk günkü gibi, yani 9 Şubat 1969'da merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in öncülüğünde başlayan bu şerefli yürüyüşün ruhunu, aynı coşku ve aynı kararlılıkla bugün de taşıyoruz" diye konuştu.

Bugün, dünyada ve bölgede büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Topcu, "Türkiye, bu dönüşümün tam merkezindedir. Küresel güçlerin oyunlarına karşı dimdik ayakta duran bir Türkiye, ancak ilk günkü sadakatle ve azimle yoluna devam edenlerin omuzlarında yükselebilir. Çünkü bizim sadakatimiz, makamlara değil milletedir; çıkarlara değil hakikatedir. Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin iradesinin kalesidir. Cumhur İttifakı ile birlikte, devletimizin bekasını koruma, milletimizin huzurunu sağlama kararlılığımız tamdır. İşte bu sadakat ve azim ile oluşturduğumuz Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 21. Döneminin açılışını yaptığımız bu günde 2009'dan beri 701 öğrencimizi mezun ettiğimizi gururla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA