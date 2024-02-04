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MHP Seçim Koordinasyon Merkezi Karaisalı'da Açıldı

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, açılış töreninde, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimde başarılı olacaklarını söyledi. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da seçimde kentteki tüm belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini anlattı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, açılış töreninde, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimde başarılı olacaklarını söyledi.

İlçede fitne çıkarmak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Kanlı, "Burada gördüğümüz heyecan ve coşkunuzu 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandığa da yansıtacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da seçimde kentteki tüm belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Programa, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Karaisalı Belediye Başkan adayı Bekir Şimşek de katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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