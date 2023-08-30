MHP Saraydüzü İlçe Olağan Kongresi Yapıldı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saraydüzü İlçe Olağan kongresi Saraydüzü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu ve Yüksel Cebeci Saraydüzü İlçe Başkanı seçildi.
Milliyetçi Harekete Partisi (MHP) Saraydüzü İlçe Olağan kongresi yapıldı.
Saraydüzü Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Gündem maddelerinin yerine getirilmesinden sonra tek liste halinde yapılan seçimler sonucu Yüksel Cebeci Saraydüzü İlçe Başkanı seçildi.
Kaynak: AA / Şükrü Nural - Politika