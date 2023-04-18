MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa'nın Salihli ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mehmet Akın (65) son yolculuğuna uğurlandı. Akın'ın tabutuna MHP bayrağı örtüldü.

Mehmet Akın için ilk olarak MHP ilçe binası önünde tören düzenlendi. Akın'ın naaşı daha sonra Hamidiye Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Akın'ın naaşı Kemer Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Akın'ın cenaze namazına; Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, siyasi parti başkanları, ülkü ocakları başkanları, esnaf odası ve kooperatif başkanları, vatandaşlar ve yakınları katıldı. - MANİSA