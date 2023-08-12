MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, Parti Önceki Dönem İsimlerine Plaket Takdim Ediyor
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MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, partide önceki dönemlerde görev almış isimleri ziyaret ederek plaket takdim ediyor. Mehmet Akın'ın vefatının ardından atanan Tüfek, vefa ziyaretlerine devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, partide önceki dönemlerde görev almış isimleri ziyaret ederek plaket takdim ediyor.
MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından boşalan İlçe Başkanlığı koltuğuna atanan Halil Tüfek, parti yönetim kurulu üyeleri ve Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ile birlikte ilçede vefa ziyaretlerine devam ediyor.
MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, "Partimize emek vermiş büyüklerimiz Sebahattin Tekdal, Hakan Demirkol, Celil Şenal, İbrahim Çolak, Mehmet Sapmaz ve Cevdet Zurnacı'yı ziyaret edip, plaket verdik. Partimiz için omuz omuza çalışacağız" dedi. - MANİSA