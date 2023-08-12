MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, Parti Önceki Dönem İsimlerine Plaket Takdim Ediyor

MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, partide önceki dönemlerde görev almış isimleri ziyaret ederek plaket takdim ediyor. Mehmet Akın'ın vefatının ardından atanan Tüfek, vefa ziyaretlerine devam ediyor.