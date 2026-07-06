Haberler

Şahin Yaman, MHP Patnos İlçe Başkanı Seçildi

Şahin Yaman, MHP Patnos İlçe Başkanı Seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Patnos’ta düzenlenen MHP İlçe Kongresi’nde Şahin Yaman, oy birliğiyle ilçe başkanı seçildi. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Patnos'ta gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Kongresi'nde, Şahin Yaman, üyelerin tamamının oyunu alarak MHP Patnos İlçe Başkanlığına seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen kongrede partililerin desteğini alan Yaman, oy birliğiyle ilçe başkanı seçilerek görevine başladı. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, partinin Patnos'taki teşkilat yapısının daha da güçlendirilmesi yönünde kararlılık vurgulandı.

Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Şahin Yaman, kendisini bu göreve layık gören Genel Merkeze ve kongreye katılarak destek veren tüm partililere teşekkür etti.

Yaman, "Bugün burada ortaya çıkan birlik ve beraberlik tablosu bizler için büyük bir güç kaynağıdır. Patnos'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha ileriye taşımak için teşkilatımızla birlikte gece gündüz çalışacağız. Kapımız herkese açık olacak, ortak akıl ve istişareyle ilçemize ve davamıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Bize güvenen tüm dava arkadaşlarımızın desteğine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kongre, yeni yönetim kurulunun belirlenmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere

Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve işte kazanan
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik fatura