MHP MYK Üyesi Pehlivan; Türk milleti birlik ruhunu kaybetmedikçe tarih sahnesinden yok olmaz

MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "şartlar ne olursa olsun, bu aziz millet birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmedikçe ilelebet tarih sahnesinde yerini koruyacaktır" dedi.

MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "şartlar ne olursa olsun, bu aziz millet birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmedikçe ilelebet tarih sahnesinde yerini koruyacaktır" dedi.

Oldukça zor şartlar altında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılında birlik ve beraberliğin öneminden söz eden Pehlivan, "26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz, işgalcileri vatan topraklarından söküp atmış ve 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle de Türk'ün varlığına kast edenlere acı bir ders verilmiştir. Bu zaferin temelinde birlik ve beraberlik ruhu yatmaktadır." dedi.

Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara 30 Ağustos'ta da tarihi bir ders verildiğine dikkat çeken Burak Pehlivan, "30 Ağustos Zaferi ile işgalci güçlere unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Sakarya'dan, Dumlupınar'a Türk'ün gücüne tanık olanların uğradıkları hezimete rağmen halen kirli emellerinden vazgeçmemişlerdir. Ancak Bilinmelidir ki dün savaş meydanlarında Türk'ün bileğini bükemeyen gafillerin, bugün çevremizde planlanan küresel ve bölgesel ayak oyunlarıyla mesafe almaya çabalamaları beyhudedir. 101 yıl önce vatanının bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı Türk Milletinin, birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele, tek yürek olduğunda bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını göstergesidir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan bu cennet vatanın ilelebet payidar olabilmesi için milletimizin gösterdiği fedakarlık ve mücadele azmi hiçbir zaman yok olmayacaktır" diyerek Atatürk başta olmak üzere vatan toprağının bütünlüğü ve şanlı bayrağımızın daima dalgalanması için canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyip 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. - AYDIN