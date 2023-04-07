Bahçeli A Takımı'ndan vazgeçmedi! 15 Genel Başkan Yardımcısı liste başı
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Türkiye seçimlere doğru giderken Cumhur İttifakı ortağı MHP, milletvekili aday listesini açıkladı. Buna göre, MHP lideri Devlet Bahçeli 28. dönemde A Takımı'ndan vazgeçmedi. 15 MHP Genel Başkan Yardımcısı liste başı olarak aday gösterildi.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) 28. dönem milletvekili aday listesini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den 1. sıra adayı oldu.
5 VEKİL LİSTEDE YOK
MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.
BAHÇELİ A TAKIMINDAN VAZGEÇMEDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Takımı'ndan ise vazgeçmedi. 15 Genel Başkan Yardımcısı liste başı olarak aday gösterildi.
İşte MHP Genel Başkan Yardımcılarının aday gösterildiği il ve sırası:
- Edip Semih Yalçın: İstanbul 1. Bölge 1. sıra
- Feti Yıldız: İstanbul 3. Bölge 1. sıra
- Mustafa Kalaycı: Konya 1. sıra
- İsmail Faruk Aksu: İstanbul 3. Bölge 2. sıra
- İsmail Özdemir: Kayseri 1. sıra
- Mevlüt Karakaya: Ankara 1. Bölge 1. sıra
- Kamil Aydın: Erzurum 1. sıra
- İzzet Ulvi Yönter: İstanbul 1. Bölge 1. sıra
- Sadir Durmaz: Ankara 2. Bölge 1. sıra
- Pelin Yılık: Çankırı 1. sıra
- Yaşar Yıldırım: Ankara 3. Bölge 1. sıra
- Filiz Kılıç: Nevşehir 1. sıra
- İsmet Büyükataman: Bursa 1. Bölge 1. sıra
- Tamer Osmanağaoğlu: İzmir 2. Bölge 1. sıra
- Bahadır Bumin Özarslan: İzmir 1. Bölge 2. sıra