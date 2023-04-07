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Bahçeli A Takımı'ndan vazgeçmedi! 15 Genel Başkan Yardımcısı liste başı

Bahçeli A Takımı'ndan vazgeçmedi! 15 Genel Başkan Yardımcısı liste başı

Politika Haberleri

Türkiye seçimlere doğru giderken Cumhur İttifakı ortağı MHP, milletvekili aday listesini açıkladı. Buna göre, MHP lideri Devlet Bahçeli 28. dönemde A Takımı'ndan vazgeçmedi. 15 MHP Genel Başkan Yardımcısı liste başı olarak aday gösterildi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) 28. dönem milletvekili aday listesini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den 1. sıra adayı oldu.

5 VEKİL LİSTEDE YOK

MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.

BAHÇELİ A TAKIMINDAN VAZGEÇMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Takımı'ndan ise vazgeçmedi. 15 Genel Başkan Yardımcısı liste başı olarak aday gösterildi.

İşte MHP Genel Başkan Yardımcılarının aday gösterildiği il ve sırası:

  • Edip Semih Yalçın: İstanbul 1. Bölge 1. sıra
  • Feti Yıldız: İstanbul 3. Bölge 1. sıra
  • Mustafa Kalaycı: Konya 1. sıra
  • İsmail Faruk Aksu: İstanbul 3. Bölge 2. sıra
  • İsmail Özdemir: Kayseri 1. sıra
  • Mevlüt Karakaya: Ankara 1. Bölge 1. sıra
  • Kamil Aydın: Erzurum 1. sıra
  • İzzet Ulvi Yönter: İstanbul 1. Bölge 1. sıra
  • Sadir Durmaz: Ankara 2. Bölge 1. sıra
  • Pelin Yılık: Çankırı 1. sıra
  • Yaşar Yıldırım: Ankara 3. Bölge 1. sıra
  • Filiz Kılıç: Nevşehir 1. sıra
  • İsmet Büyükataman: Bursa 1. Bölge 1. sıra
  • Tamer Osmanağaoğlu: İzmir 2. Bölge 1. sıra
  • Bahadır Bumin Özarslan: İzmir 1. Bölge 2. sıra

Seçim Sonuçları

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

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