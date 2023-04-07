Bahçeli A Takımı'ndan vazgeçmedi! 15 Genel Başkan Yardımcısı liste başı

Türkiye seçimlere doğru giderken Cumhur İttifakı ortağı MHP, milletvekili aday listesini açıkladı. Buna göre, MHP lideri Devlet Bahçeli 28. dönemde A Takımı'ndan vazgeçmedi. 15 MHP Genel Başkan Yardımcısı liste başı olarak aday gösterildi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) 28. dönem milletvekili aday listesini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den 1. sıra adayı oldu.

5 VEKİL LİSTEDE YOK

MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.

BAHÇELİ A TAKIMINDAN VAZGEÇMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Takımı'ndan ise vazgeçmedi. 15 Genel Başkan Yardımcısı liste başı olarak aday gösterildi.

İşte MHP Genel Başkan Yardımcılarının aday gösterildiği il ve sırası: