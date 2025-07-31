MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan Antalyalılarla Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalyalı hemşehrileriyle bir araya geldi.

Milletvekili Başkan MHP Antalya İl Başkanlığı binasında Antalyalıların talep ve sorunlarını dinledi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tarafı da safı da milletten yana olan Milliyetçi Hareket Partimiz, milletimizin derdiyle dertlenmeyi, sesi duyulmayanın sesi olmayı bir namus borcu bilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Kapımız da, gönlümüz de milletimize sonuna kadar açıktır" vurgusu yapılarak, tüm Antalyalıların belirtilen saatler arasında MHP Antalya İl Başkanlığı'na gelerek milletvekili ile görüşebileceği belirtildi. - ANTALYA