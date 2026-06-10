MHP Manisa İl Teşkilatı feshedildi, yeni başkan Nurullah Savaş oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Teşkilatı'nın tüzük gereği feshedildiği ve il başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığı bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa İl Teşkilatı'ndaki görev değişikliğine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Parti tüzüğünün ilgili maddelerine atıfta bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı