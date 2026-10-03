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MHP Lideri Bahçeli, yolsuzlukta hukuk çerçevesinde üzerine gidilmesini istedi

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MHP Lideri Bahçeli, yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı ve kuralların ihlalinde hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, suçun niteliğine ve kişinin kimliğine ya da kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesini istedi.

MHP Lideri Bahçeli: "Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun; yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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