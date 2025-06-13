MHP lideri Bahçeli: "Sözde İran'ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen 'Yükselen Aslan' isimli kombine terör saldırısı...
MHP lideri Bahçeli: "Sözde İran'ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen 'Yükselen Aslan' isimli kombine terör saldırısı İsrail'in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir.
MHP lideri Bahçeli: "Sözde İran'ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen 'Yükselen Aslan' isimli kombine terör saldırısı İsrail'in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika