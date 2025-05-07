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MHP Lideri Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder İçin Düzenlenen Anma Programına Katıldı

MHP Lideri Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder İçin Düzenlenen Anma Programına Katıldı
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TBMM Tören Salonu'nda vefat eden eski İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için anma programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Kurtulmuş, Önder'in barış ve dostluk konularındaki katkılarına dikkat çekti.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programına katıldı

ANKARA - TBMM Tören Salonu'nda vefat eden eski İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için anma programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden eski İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM Tören Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. DEM Parti heyeti tarafından karşılanan Kurtulmuş, kısa bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, "Hayatının her bölümünde, her safhasında bu ülkeyi seven, yurtsever tavrının tarzını her vesileyle ortaya koymuş olan bir arkadaşımızdır. Bundan dolayı da sürekli olarak barıştan yana, kardeşlikten yana, dostluktan yana olmuştur. ve özellikle son zamanlarda Türkiye için önemli olan bir sürecin en temel aktörlerinden birisi. Bu ülkede barışın sağlanması, insanlar arasında husumetin ortadan kalkması, silahların susması ve bu ülkenin dağlarında, ormanlarında, her yerinde barış türkülerinin söylenmesi için hayatı boyunca taşıdığı fikirleri gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli fonksiyonlar icra etmiştir. Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığımız sürece en önemli katkıları sunmuştur. Şimdi bu büyük iradenin bizim için bir vasiyet olduğunu düşünüyorum. Hepimiz bu terörsüz Türkiye iradesine sahip çıkmak ve bu iradenin bir an evvel gerçekleşmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un ardından salona gelen MHP Lideri Bahçeli'yi DEM Parti heyeti kapıda karşıladı. Salon girişinde bulunan Önder'in fotoğrafına dokunan Bahçeli, DEM Parti heyeti ve Önder'in kardeşi ile sohbet etti. 99 gün sonra ilk kez bir programa katılan Bahçeli, törende 15 dakika kaldı.

Öte yandan TBMM tarihinde ilk kez yaşamını yitiren bir isim için resmi tören salonunda anma programı ve taziye düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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