MHP lideri Bahçeli, oyunu kullandı: Seçime yüksek bir katılım var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer seçimlerde olduğu gibi Ankara Anıttepe Ortokulu'nda oy kullandı. Bahçeli, "Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Herkes için hayırlı olsun. Seçim sonucunu genel merkezden takip edeceğim." ifadelerini kullandı.