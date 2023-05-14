MHP lideri Bahçeli, oyunu kullandı: Seçime yüksek bir katılım var
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer seçimlerde olduğu gibi Ankara Anıttepe Ortokulu'nda oy kullandı. Bahçeli, "Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Herkes için hayırlı olsun. Seçim sonucunu genel merkezden takip edeceğim." ifadelerini kullandı.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
"YÜKSEK KATILIM VAR"
Bahçeli, oy kabinindeki işlemin arından görevlilerle selamlaştı. Oy kullanma işleminin ardından Devlet Bahçeli basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bahçeli seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi genel merkezimizden takip edeceğim." ifadelerini kullandı.