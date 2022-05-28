MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıl Dönümü Programı'na katılacak - Haberler

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MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıl Dönümü Programı'na katılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıl Dönümü Programı'na katılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıl Dönümü Programı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıl Dönümü Programı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıl Dönümü Programı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni"ne katılım sağlayacağı bildirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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