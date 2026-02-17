Haberler

MHP'li Yıldız: Umut hakkı bağımsız bir hak değil, şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, umut hakkının şartla salıverilme imkanıyla ilgili olduğunu açıkladı. Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına vurgu yaparak, umut hakkının bağımsız bir hukuki kurum olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkı bağımsız bir hak değil, şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir. Şartla salıverilmeden farklı ve umut hakkı denen ayrı bir hukuki kurum yoktur" dedi.

MHP'li Yıldız, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umut hakkı bağımsız bir hak değil şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir. Şartla salıverilmeden farklı ve umut hakkı denen ayrı bir hukuki kurum yoktur. Bizim mevzuatımızda Koşullu salıverilme kavramına yer verilir, umut hakkı nitelemesi kullanılmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından yola çıkılarak yapılan umut hakkı nitelemesi de şartla salıverilme anlamında kullanılmaktadır. Doğrudan tahliye sağlamadığı gibi bir af değildir. Şartla salıverilmenin bir hak olarak gerçekleşmesi için hükümlünün kanunda belirtilen asgari cezayı çekmesi ve bu süre boyunca iyi halli olması gerekir. İdare ve Gözlem Kurullarının oluşturacağı rapora ve İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılır. Bu iki durumun birlikte gerçekleştiği infaz hakiminin kararıyla tespit edildiğinde hükümlü şartla salıverilmeden yararlanır. Yürürlükteki İnfaz Kanunu'na göre kapsam dışı hükümlüler hariç tüm hükümlüler suç ve ceza türleri ne olursa olsun şartla salıverilme imkanına sahiptir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenen örgütlü suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları, terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar şartlı tahliyeden faydalanamaz. Kapsam dışıdır. Bunun için, şartlı tahliyeyi yasaklayan infaz kanunundaki düzenleme ile terörle mücadele kanunundaki düzenlemelerin iptal edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
