MHP'li Yıldız: CHP'nin raporunda süreçle ilgili yeni bir şey yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' raporuna ilişkin, "Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi 12 Ağustos 2025 tarihinde açıkladığı 29 maddelik 'Demokrasi Paketi'ni 'Terörsüz Türkiye' raporu olarak TBMM'ye bugün yeniden sundu. Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok. Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba" dedi.